Збиття літака МАУ: Україна й Іран планують наступний раунд переговорів на жовтень

Наступний раунд у переговорах з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, яка сталася 8 січня 2020 року, заплановано на жовтень.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«30 липня 2020 року у Києві відбувся перший раунд переговорів з делегацією Ісламської республіки Іран щодо співробітництва у рамках розслідування авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 «Тегеран-Київ». Наступний раунд переговорів планується провести вже у жовтні», - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов наголосив на необхідності налагодження взаємодії між українськими та іранськими правоохоронними органами задля оперативного та об’єктивного розслідування всіх обставин авіакатастрофи.

«У нас достатньо правових інструментів для результативної двосторонньої комунікації під час слідства. Монреальська конвенція, що стандартизує правила міжнародних повітряних перевезень, та двосторонні договори про правові відносини чітко визначають права, обов’язки та порядок співробітництва. Тому ми повинні знайти компроміс, і ці переговори – можливість налагодити зв’язок», - наголосив Мамедов.

У Офісі генпрокурора поінформували, що за час слідства до іранської сторони було скеровано 4 запити про міжнародну правову допомогу, і в рамках переговорів сторони більш детально обговорили пропозиції української сторони.

Зокрема, мова йшла про створення слідчої групи у форматі Україна-Іран, проведення спільних слідчих дій на території Ірану, експертиз та допитів.

Уточнюється, що у п’ятницю планується візит прокурора Військової прокуратури Ірану та керівника Апарату віцепрезидента Ісламської республіки Іран до Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, у Києві 30 липня за участю іранської делегації пройшли перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

Фото: www.gp.gov.ua