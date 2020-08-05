Україна до жовтня очікує від Ірану повну інформацію про збиття літака МАУ - Кулеба

Україна до наступного раунду переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв рейсу PS752 у жовтні розраховує отримати від Ірану повну інформацію щодо обставин збиття літака.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Джавадом Заріфом.

Зазначається, що сторони обговорили результати першого раунду переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв рейсу PS752, який відбувся у Києві 30 липня.

"Глава МЗС України підкреслив, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо обставин збиття літака. За його словами, після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій", - цитує Кулебу пресслужба МЗС.

Міністри погодилися, що зустріч переговорних команд у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети.

Обидва міністри зазначили, що трагедія збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 стала болісною і чутливою темою для суспільств їхніх країн, а також для суспільств інших постраждалих країн.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

У Києві 30 липня за участю іранської делегації відбулися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752.

31 липня в Офісі генпрокурора поінформували, що наступний раунд переговорів з Іраном щодо розслідування авіакатастрофи рейсу Тегеран-Київ, заплановано на жовтень.

Фото: АА