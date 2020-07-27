Іран має якнайшвидше розкрити дані з "чорних скриньок" МАУ – Канада

Канада виступає за надання громадськості доступу до даних бортових самописців збитого Іраном літака МАУ.

Про це в Оттава заявила глава Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Робота у Парижі завершена, але розслідування ще далеке від закінчення. Досі виникає багато запитань, на які необхідно знайти відповіді. Мені відомо, що родичі жертв й багато інших прагнуть дізнатися, які саме дані було отримано. Ми закликали Іран якомога швидше оприлюднити фактологічну інформацію із бортових самописців", - сказав Фокс.

Вона наголосила, що з огляду на Додаток 13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію Управління нині не може поділитися жодною конкретною інформацією без згоди держави, яка очолює це розслідування, а саме Ірану.

"Управління продовжує виступати за проведення ретельного, прозорого та достовірного безпекового розслідування й продовжує пропонувати Ірану свою допомогу", - пояснила очільниця відомства.

Фокс додала, що "звантаження й попередній аналіз даних були важливими кроками у тому, що повинно стати детальним й прозорим безпековим розслідуванням".

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

Разом з українськими експертами, при зчитуванні даних у Парижі були присутніми й іноземні спеціалісти, у тому числі двоє представників Управління з безпеки транспорту Канади, які також підтвердили звантаження й завершення попереднього аналізу даних "чорних скриньок".

Фото: @BEA_Aero