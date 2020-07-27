Іранська делегація прибуде в Україну 29 липня на переговори про компенсації — Кулеба

Іранська делегація прибуде в Україну 29 липня на переговори про компенсації — Кулеба

Укрінформ
Іранська делегація 29-30 липня прибуде в Україну на перемовини щодо компенсацій у зв’язку зі збиттям літака МАУ у січні цього року біля Тегерану.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем у Варшаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запросили іранську делегацію в Київ, цінуємо, що вони прийняли запрошення. Вони приїздять 29-30 липня, післязавтра”, - сказав Кулеба.

Водночас міністр підкреслив, що конкретна сума компенсацій стане зрозумілою за результатами переговорів.

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Пізніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін повідомив, що бортові самописці успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

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