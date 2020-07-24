Єнін - про авіакатастрофу в Ірані: Стенограма "чорних скриньок" підтвердила незаконне втручання

"Чорні скриньки" збитого біля Тегерана літака авіакомпанії "МАУ" успішно прочитані та розшифровані, стенограма підтвердила факт незаконного втручання.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Twitter.

"Вдячний усім партнерам, які допомогли наблизити цю мить. "Чорні ящики" від PS752 були успішно прочитані та розшифровані. Стенограма підтвердила факт незаконного втручання у політ літака. Ми чекаємо іранську сторону на перший раунд переговорів наступного тижня", - зазначив він.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа "чорні скриньки" зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Фото: @BEA_Aero