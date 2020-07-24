Єнін прокоментував розшифровку "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ

У Франції вже закінчили обробку двох бортових самописців збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін “Громадському радіо”.

"Всі дані з двох самописців (мовний та параметричний) зчитані та розшифровані. Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи, розшифровка - один з його етапів. Однак неможливо спрогнозувати, скільки триватиме техрозслідування", – зазначив він.

Також у Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації повідомили, що аналіз даних бортових самописців завершений.

Читайте також: Канада подякувала Франції за допомогу у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

18 липня Іран відправив до Парижа чорні скриньки зі збитого у січні українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ.

Фото: @BEA_Aero