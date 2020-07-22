Канада подякувала Франції за допомогу у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Канада подякувала Франції за допомогу у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ

Укрінформ
Міністри закордонних справ Канади та Франції Франсуа-Філіп Шампань та Жан-Ів Ле Дріан обговорили хід розслідування авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. 

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав глава МЗС Канади. 

“Поговорив зранку із Жаном-Івом Ле Дріаном, подякувавши уряду Франції за співпрацю й підтримку в звантаженні й аналізі “чорних скриньок” літака рейсу PS752 в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації у Парижі. Це - ключовий крок розслідування”, - йдеться у повідомленні. 

Шампань додав, що під час розмови йшлося також “й про інші важливі міжнародні питання”. 

Нагадаємо: у Франції фахівці успішно завантажили дані з обидвох "чорних скриньок" збитого у січні над Тегераном літака МАУ і почали опрацьовувати їхні дані. Успішно отримати дані вдалося з обидвох бортових самописців — CVR (записи розмов у кабіні пілотів) та FDR (дані про політ).

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У Бюро підтвердили, що розшифровку проводять разом з акредитованими представниками та їхніми технічними радниками. Триватиме вона упродовж цього тижня.

Фото: АА

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