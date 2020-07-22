У Франції почали розшифровувати дані з

У Франції почали розшифровувати дані з "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Укрінформ
У Франції фахівці успішно завантажили дані з обидвох "чорних скриньок" збитого у січні над Тегераном літака МАУ і почали опрацьовувати їхні дані.

Про це повідомляється в Twitter французького Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

Зазначається, що дані успішно отримали з обидвох бортових самописців — CVR (записи розмов у кабіні пілотів) та FDR (дані про політ).

У Бюро кажуть, що розшифровку проводять разом з акредитованими представниками та їхніми технічними радниками. Триватиме вона упродовж цього тижня.

Читайте також: У Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки" збитого літака МАУ

Напередодні стало відомо, що у Франції фахівцям вдалося успішно завантажити дані з одного бортового самописця збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Фото: АА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-