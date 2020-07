У Франції почали розшифровувати дані з "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Про це повідомляється в Twitter французького Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

Зазначається, що дані успішно отримали з обидвох бортових самописців — CVR (записи розмов у кабіні пілотів) та FDR (дані про політ).

У Бюро кажуть, що розшифровку проводять разом з акредитованими представниками та їхніми технічними радниками. Триватиме вона упродовж цього тижня.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / Work on data downloaded from CVR & FDR has started today with accredited representatives & their technical advisors and will continue this week. Other stakeholders are associated and debriefed. (file photo) pic.twitter.com/HrFzuwIn7W