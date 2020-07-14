Авіатроща літака МАУ: Україна не погоджується з новою версією Ірану

Україна не погоджується з версією іранської сторони щодо людської помилки як причини збиття українського літака МАУ біля Тегерана й чекає на результати розслідування та встановлені юридичні факти.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, як це стверджує іранська сторона, зарано. У нас є багато запитань і ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об’єктивних відповідей щодо того, що сталося. Станом на зараз Україна не може погодитися з тим, що літак було збито внаслідок людської помилки, ми переконані, що це питання має вирішуватися в рамках кримінального розслідування із встановленням усіх фактів", - підкреслив міністр.

За його словами, лише після цього можна буде остаточно стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака.

Глава МЗС наголосив, що на сьогодні "нав’язування інтерпретацій є помилковим", усі мають зосередитися на встановленні юридичних фактів.

"Збиття цивільного літака у будь-якому разі, незалежно від причини, є протиправним діянням і Іран буде відповідати за це діяння відповідно до міжнародного права. Міністерство закордонних справ України повністю готове до цієї юридичної та дипломатичної боротьби й ми зробимо все від нас належне для того, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося", - зазначив Кулеба.

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Разом з тим він проінформував, що, за даними українського посольства в Ірані, іранська сторона висловила готовність прибути для перемовин щодо компенсацій до України в період з 20 до 30 липня.

Крім того, міністр зауважив, що наступний важливий етап - це розшифрування "чорних" скриньок літака, та додав, що воно має відбутися наступного тижня у Франції за участю найкращих експертів зі США, Канади, Франції, Великої Британії та України.

Як повідомляв Укрінформ, 11 липня Організація цивільної авіації Ірану заявила, що зміщення налаштування радара призвело до серії помилок, в результаті яких був збитий український "Боїнг".

8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні був збитий літак авіакомпанії МАУ. На борту знаходилися 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і екіпаж. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописів до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифровки.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще в березні погодився передати бортові самописи Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох звинувачених у справі про збитий літак МАУ.

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