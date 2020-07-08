Іран не йде на переговори з Україною про компенсацію за збитий літак МАУ - Єнін

Іран не готовий іти на переговори з Україною для вирішення питань компенсації родинам загиблих в авіакатастрофі літака МАУ над Тегераном.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня - ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - сказав Єнін.

Так, раніше у ЗМІ лунала інформація, що Тегеран готовий розпочати комунікацію. МЗС України одразу відправило ноту з пропозицією почати ці переговори, а у відповідь приходила відмова.

Саме тому, за словами Єніна, поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

"Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи", - зазначив заступник міністра.

За словами Єніна, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею - ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес", - підкреслив Єнін.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні було збито літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та екіпаж. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.

Фото: АА