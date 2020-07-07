До експертизи "чорних скриньок" літака МАУ акредитують двох українських фахівців

Двох українських фахівців акредитують до проведення у Франції експертизи «чорних скриньок» збитого в Ірані літака МАУ.

Про це сказала заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць на спільній із заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним онлайн-зустрічі з рідними загиблих в авіакатастрофі, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

«Наразі триває процес передачі бортових самописців збитого "Боїнга 737" до Франції, яка має необхідні технічні можливості для їх розшифрування. До проведення експертизи буде акредитовано й двох українських фахівців. Представники Ірану зобов’язалися передати «чорні скриньки» 20-го липня», – зазначила Коломієць.

Вона нагадала, що у червні Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у переговорах з Іраном у зв'язку зі збиттям у січні літака авіакомпанії МАУ, а вже на початку липня країни, громадяни яких загинули в цій катастрофі, в тому числі й Україна, підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Онлайн-зустріч відбулася напередодні півріччя від дня авіакатастрофи.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні було збито літак авіакомпанії МАУ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та екіпаж. Також серед загиблих — громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з РФ.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі цього не було зроблено.

Наразі в Ірані затримано шістьох обвинувачених у зв'язку зі справою щодо збитого літака МАУ.