Україна може звернутися до кількох судів у Гаазі щодо збиття літака МАУ

Заступника генерального прокурора України Гюндуз Мамедов наголосив, що існує кілька судових інстанцій в Гаазі, до яких може звернутися Україна щодо збитого у січні українського літака МАУ.

Про це він сказав в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Передусім ідеться про національний суд України. По-друге, якщо розглядати притягнення до відповідальності в Гаазі, то там є кілька судових інстанцій. Нагадаю ще раз, що тривають два незалежних одне від одного розслідування щодо обставин збиття літака – технічне та кримінальне. Чиказька конвенція, що передбачає розслідування саме технічної частини, закріплює право держави, тобто України, звернутися до міжнародного суду в разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку. І таким судом може бути Міжнародний суд ООН чи третейський суд ad hoc, тобто суд, утворений для розгляду конкретного спору. Такий суд, коли встановлює відповідальність певної держави, також може вирішити й питання компенсаційних виплат”, - зазначив Мамедов.

За його словами, також можливе звернення до Міжнародного кримінального суду.

“Що стосується притягнення до кримінальної відповідальності конкретних осіб, то варіант передання справи в Міжнародний кримінальний суд ми теж розглядаємо. Для цього нам необхідно довести наявність збройного конфлікту. Процесуальний керівник у провадженні стосовно збиття українського літака вбачає також і порушення норм протоколу І до Женевських конвенцій 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. У цьому протоколі чітко передбачено, що сторони, які перебувають у конфлікті, повинні завжди розрізняти цивільні й військові об’єкти. Напади невибіркового характеру заборонені! А ті, хто планують напад або ухвалюють рішення про його здійснення, мають вжити всіх заходів, щоб не переплутати цивільну ціль із військовою. Тож можемо говорити про факти порушень статей 48, 51, 57 цього протоколу”, - наголосив він.

За словами заступника генпрокурора, хоча Іран не ратифікував цей документ, його учасниками є країни, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а саме Україна, Велика Британія, Канада та Швеція.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.