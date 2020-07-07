Збиття літака МАУ: в українській прокуратурі розповіли про перешкоди в розслідуванні

Експертиза щодо збитого у січні українського літака рейсу PS752 “Міжнародних авіаліній України” може дати відповіді щодо причин трагедії, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Це непростий і довготривалий процес, адже експертиза надзвичайно складна й водночас цікава. Вона полягає в тому, щоб деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1 і, власне, її вплив на падіння літака. Крім того, аналізується інформація про попередні рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерана, а також останні вильоти літаків МАУ. Вивчаються дані з космічних апаратів, які могли зафіксувати обставини катастрофи”, - сказав Мамедов.

За його словами, дані, що є у вільному доступі, говорять про те, що ЗРК “ТОР” Іран отримав з РФ.

“Справді, дані, що містяться у вільному доступі, свідчать, що світовим виробником “Тор” є РФ. На теперішній час ми все ж таки очікуємо відповідей від Ірану на наші чотири запити про міжнародну правову допомогу, які, нагадаю, були надіслані в перші ж місяці після трагедії. А нині ми фактично ведемо розслідування за браку доступу до місця вчинення злочину та його наслідків, без доступу до свідків трагедії та навіть за мовчазної тиші щодо утворення міжнародної слідчої групи з боку Ірану. Тобто в таких самих умовах, як щодо окупованих територій Криму й Донбасу, за обмеженого доступу”, - підкреслив зазначив заступник генпрокурора.

Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.