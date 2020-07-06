Іран відправить чорні ящики літака МАУ у Францію до 20 липня — Єнін

Іран обіцяє передати бортові самописці українського літака МАУ у Францію до 20 липня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми уважно спостерігаємо за цим процесом. Буквально пару днів тому ми отримали згоду від французької влади вжити взяти двох експертів, які повинні взяти участь у цьому технічному процесі", - підкреслив він.

За словами Єніна, якщо технічне розслідування покаже стороннє втручання, Україна буде переходити до другого етапу переговорного процесу і вимагатиме конкретного рівня компенсації сім'ям загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

Читайте також: Іранський прокурор поділився деталями в справі збитого літака МАУ

21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака МАУ.

Утім, 26 червня на Раді ІКАО представники Ірану знову погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня.

Фото: AA