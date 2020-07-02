Іран погодився виплатити компенсації родинам загиблих у катастрофі літака МАУ

Влада Ірану виплатить компенсації родинам загиблих у катастрофі пасажирського літака МАУ, який був збитий 8 січня поблизу Тегерана.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінд, передає Al Jazeera.

"Міністр закордонних справ Швеції каже, що Тегеран погодився виплатити компенсації родинам іноземних жертв збитого літака", - йдеться у повідомленні.

Лінд додала, що домовленості були досягнуті за наслідками переговорів між Іраном та країнами, громадяни яких загинули у катастрофі.

"Ми підписали меморандум взаєморозуміння, що зараз почнемо вести перемовини з Іраном щодо деталей виплати компенсацій найближчим родичам загиблих", - сказала представник шведського уряду.

Хоча наразі незрозуміло, якими будуть суми виплат, міністр заявила, що "не має сумнівів", що Іран виплатить компенсації.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака МАУ.

Утім, 26 червня на Раді ІКАО представники Ірану знову погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня.

Фото: AA