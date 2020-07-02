До розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ долучаться двоє українських експертів
Про це Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.
"Від України будуть два представники від Нацбюро з розслідування авіакатастроф, вони вже затверджені французькою стороною", - сказав дипломат.
Єнін не назвав прізвищ українських фахівців, зазначивши лише, що вони – "одні з найбільш досвідчених в Україні".
Заступник глави МЗС поінформував, що вітчизняні експерти братимуть безпосередню участь у процесі розшифровки "чорних скриньок" збитого літака МАУ, а потім підпишуть підсумкові документи.
Як повідомляв Укрінформ, Україна 1 липня отримала від Франції запрошення до участі в розшифровці даних "чорних скриньок" літака компанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані на початку цього року.
Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.
На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.
Фото: АА