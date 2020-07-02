Франція запросила українських експертів до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ - Єнін

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що Франція запросила Україну до участі в розшифровці даних "чорних скриньок" літака компанії МАУ, який зазнав катастрофи в Ірані на початку цього року.

Про це заступник глави МЗС України Євген Єнін повідомив у Facebook.

«Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці «чорних скриньок» РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.» - написав він.

Єнін наголосив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

«Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих!» - резюмував заступник міністра.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Фото: АА