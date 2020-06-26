Іран офіційно погодився віддати Франції "чорні скриньки" літака МАУ - Єнін

Іран погодився передати "чорні скриньки" збитого у січні українського літака для розшифрування до Франції.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Щойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці літака Українських авіаліній рейсу PS752. Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського Уряду і їхніх колег з інших країн. Оскільки у березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимось до сьогоднішньої заяви зі стриманим оптимізмом", - заявив Єнін.

Заступник міністра додав, що важливо було знайти спосіб, який гарантуватиме міжнародне визнання результатів експертизи і слідства в цілому.

"Згадайте досвід МН17 - Нідерланди, тоді передали бортові самописці на розшифровку британцям, щоб уникнути будь-яких сумнівів в своїй неупередженості. Тому фахове розшифрування чорних скриньок, яке може зробити Франція, за участі найкращих експертів з України та інших країн, - необхідний крок до завершення технічного розслідування збиття українського літака в небі над Тегераном відповідно до вимог Чиказької конвенції", - зазначив Єнін.

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Як повідомлялося, 8 січня після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 громадян України - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте цього так і не було зроблено.

21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде змушена подати позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо влада цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо збитого біля Тегерана літака "МАУ".

Фото: АА