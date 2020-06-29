Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ у Франції розпочнеться 20 липня - МЗС Ірану

Іран і Франція погодили дату з розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ, збитого в січні під Тегераном.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд, повідомляє ISNA.

«Іранська організація цивільної авіації (CAO) провела необхідне листування з французьким бюро з розслідування і аналізу авіаційних подій, і угоди майже завершено», - сказав Бахарванд, додавши, що якщо не відбудеться «ніяких несподіваних подій», робота над читанням розпочнеться 20 липня 2020 року.

За словами чиновника, команда експертів і технічних фахівців з Ісламської Республіки керуватиме дослідницькою роботою, і читання інформації буде також здійснюватися під керівництвом і контролем іранської команди.

«Звичайно, інші країни, так чи інакше пов'язані з цією трагічною подією, можуть направити свого представника до Франції як спостерігача», - додав Бахарванд.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебувало 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.