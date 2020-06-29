Іранський прокурор поділився деталями в справі збитого літака МАУ

«Ми не знайшли ніяких доказів саботажу і шпигунства в літаку, а також сліди осколків ракети, випущені по фюзеляжу, очевидні», - сказав прокурор.

За словами Торкі, все свідчать про те, що літак вибухнув через зіткнення із землею. Його частини, як відомо, були розкидані по великому радіусу місця аварії.

«Через житлового розташування ми зіткнулися з проблемами з точки зору збору осколків літака і роботи з місцем пригоди», - додав він.

Як зазначив прокурор, через збитий сервер на радарі системи іранська ППО «розпізнала літак на своєму радарі як ціль, яка наближається до Тегерана з північно-західного регіону».

За його словами, оператор системи протиповітряної оборони повідомив про виявлену ціль у відповідний координаційний центр, але не отримав відповіді - з'єднання було розірвано всього на кілька секунд.

«Найбільшою помилкою було те, що система спрацювала без отримання дозволу від мережі», - підкреслив він, зазначивши, що ті, хто скоїв ці помилки, були заарештовані.

Як повідомлялося, напередодні заступник міністра закордонних справ Ірану з правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що розшифровка чорної скриньки українського літака розпочнеться 20 липня під наглядом іранської команди у Франції.