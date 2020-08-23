Єнін — про збиття літака МАУ в Ірані: Будемо вимагати гарантій неповторення

Заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін прокоментував останні заяви авіаційної влади Ірану, яка озвучила деякі висновки щодо аналізу «чорних скриньок».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Минуло 8 місяців з моменту катастрофи і іранська сторона, яка є відповідальною за технічне розслідування, нарешті вирішила оприлюднити результати зчитування «чорних скриньок», яке, я хотів би нагадати, відбулося у Франції майже півтора місяця тому. І зазначене розслідування підтвердило те, що ми з самого початку припускали, що літак був абсолютно справний, як і всі його системи, всі пілоти діяли відповідно до наявних інструкцій, і більше того зазначений рейс отримав всі потрібні погодження на виліт від іранської як військової, так і цивільної адміністрації. Більше того, чітко підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони», – сказав Єнін.

Він зазначив, що українська сторона продовжуватиме свої зусилля в рамках переговорного процесу з Іраном з метою притягнення іранської сторони до міжнародної правової відповідальності.

«Будемо вимагати гарантій неповторення зазначених інцидентів, і , крім того, вимагатимемо компенсацій як родичам загиблих пасажирів авіакомпанії МАУ, так і державі Україна. Ми сподіваємось, що іранська сторона надасть нам набагато більше інформації під час наступного раунду переговорів, якою б гіркою ця інформація і правда не були», – додав він.

За останні кілька годин голова організації цивільної авіації Ірану Тураджі Зангане зробив заяви про те, що Іран готовий до переговорів щодо компенсації за збитий літак і підтвердив, що Іран «без сумніву, взяв на себе відповідальність за цю помилку».

Крім того, у частині доповіді про катастрофу Зангане заявив, що на «чорних скриньках» літака зафіксовані лише 19 секунд розмов після першого вибуху. Він зазначив, що самописці могли постраждати якраз після першого вибуху в результаті пошкодження передньої частини літака. Аналіз не дав жодної інформації про «наслідки від другої ракети», зазначив він.

Представник авіаційної влади Ірану наголосив, що аналіз даних із «чорних скриньок» не повинен політизуватися. Також Зангане запевнив, що надалі політ над іранським небом буде безпечним і надійним.

Наступна зустріч переговорників у справі про збиття українського літака запланована на жовтень в Тегерані, зазначив голова організації цивільної авіації Ірану.

Літак Boeing 737-800NG із реєстраційним номером UR-PSR авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше стало відомо, що Іран надіслав Україні проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися списати причину катастрофи на «людську помилку» і відмовитися від права позиватися до призвідників збиття літака в судах. Україна відкидає таку пропозицію.

30 липня в Києві за участі іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752.

Фото: АА