Рішення апеляційного суду у справі Марківа прогнозують на листопад – журналістка

Апеляційний суд Мілана, який розглядає скаргу на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, ймовірно, ухвалить своє рішення у листопаді.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу сказала журналістка Наталка Кудрик, яка відстежує цей процес.

“Рішення суду про долучення нової експертизи перекладу тюремної розмови Марківа є важливим, але невідомо, як на неї відреагує суд і чи відреагує взагалі. Це ми дізнаємося у день вердикту, який прогнозують на листопад”, - зазначила Кудрик.

Вона також прокоментувала залучення судом висновків дослідження висловлювань Марківа у розмові зі співкамерником у липні 2017 року. Згідно з новим перекладом, Марків не казав "ми прибрали репортера", як наполягало обвинувачення, а його фраза звучала: "У 2014-му був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

“Висновки експертизи, на думку захисту, стали великим автоголом у бік обвинувачення, яке дуже домагалося точного перекладу. Вони в останній день, поза процедурними правилами, подали до суду це клопотання. Очевидно, що прокурорку результат перекладу не задовольнив, адже вона і словом не прокоментувала точних слів Віталія, який вкотре відкинув свою причетність до інциденту", - каже Кудрик.

За її словами, на суді прокурор і адвокати цивільних позивачів повторювали тези кремлівської пропаганди про те, що 24 травня 2014 року на Донбасі не було війни, про "чемних" бойовиків-сепаратистів і жорстокість українців та самого засудженого, котрий "не визнає своєї вини і не співчуває родині загиблого".

"Словом, стає більш помітним, як, не маючи прямих доказів, обвинувачення випручується щосили, щоб стояти на своєму, хай і попри здорову логіку. Фактично вони створили собі паралельну реальність і не дають жодного натяку, щоб її залишати або піддати сумніву. Це, певно, і є один з підсумків сьогоднішнього засідання”, - зауважила журналістка.

Вона додала, що щодня відчувається згубний вплив фейкових новин та інтерпретації фактів, а справа Марківа підтверджує, як драматично фейки впливають на долю окремої людини.

За словами Кудрик, під час наступного засідання, яке має відбутися 23 жовтня, продовжаться дебати сторін і виступатимуть захисники Марківа. Захист чекає також на рішення суду, чи будуть долучені нові докази до матеріалів справи.

Зокрема, йдеться про нових свідків, яких вдалося виявити і допитати українській стороні, експертні висновки, а також фільм-розслідування «Не в тому місці, не в той час».

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Віталія Марківа затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова і зняла фільм «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини цього фільму.