Справа Марківа: наступний суд у Мілані відбудеться 23 жовтня

В апеляційному суді Мілана закінчилося третє судове засідання з оскарження вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженого до 24 років позбавлення волі.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, сьогоднішні слухання тривали близько 9 годин.

Наступне судове засідання відбудеться 23 жовтня.

Апеляційний суд Мілана сьогодні заслухав висновки дослідження щодо записаної у липні 2017 року під час прослуховування Марківа у СІЗО його розмови зі співкамерником про загибель італійського репортера, за нібито причетність до вбивства якого його й засудили. Обвинувачення намагалося долучити до матеріалів справи вирвану з контексту фразу Марківа «вбили журналіста», яку інтерпретувало як «я вбив».

У цьому зв'язку було призначено нову експертизу та повний переклад усієї розмови, а не лише однієї фрази, як просив прокурор.

Згідно з новим перекладом, Марків не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014-му був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

Суд прийняв цей новий переклад.

Як повідомляв Укрінформ, нацгвардійця Марківа було затримано в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Група журналістів вирішила провести власне розслідування щодо загибелі Роккеллі та Миронова. Вони зняли фільм під назвою «Не в тому місці, не в той час». Режисером стрічки став військовий кореспондент з Італії Крістіано Тінацці. У вересні в італійському парламенті відбувся показ частини документального фільму «Не в тому місці, не в той час».