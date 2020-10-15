Під Офіс Президента прийшли родичі полонених та зниклих без вісти

Під Офісом Президента відбулась акція «Прийшов час бути почутими», участь в якій взяли десятки родичів зниклих безвісти військових чи цивільних осіб та тих, хто знаходяться у полоні в Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Організатором акції виступила Українська асоціація полонених, яка близько тижня тому провела всеукраїнську акцію «Нагадай про кожного».

«Кожен солдат - живий або загиблий - повинен повернутися додому. Якщо він живий, ми повинні його знайти і звільнити, якщо загинув, то він заслужив, щоб на його могилу приходила мати», - наголосили учасники акції.

В руках вони тримали фото з прізвищами полонених українських військових та цивільних, зазначаючи, що такими пікетами не дозволятимуть українському суспільству забувати про полонених чи зниклих безвісти.

Акція-нагадування про полонених та зниклих безвісти під Офісом Президента / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у столиці відбулась всеукраїнська акція «Нагадай про кожного» на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.

Також 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.

У межах цього обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Володимира Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».