Під Офіс Президента прийшли родичі полонених та зниклих без вісти
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Організатором акції виступила Українська асоціація полонених, яка близько тижня тому провела всеукраїнську акцію «Нагадай про кожного».
«Кожен солдат - живий або загиблий - повинен повернутися додому. Якщо він живий, ми повинні його знайти і звільнити, якщо загинув, то він заслужив, щоб на його могилу приходила мати», - наголосили учасники акції.
В руках вони тримали фото з прізвищами полонених українських військових та цивільних, зазначаючи, що такими пікетами не дозволятимуть українському суспільству забувати про полонених чи зниклих безвісти.
Акція-нагадування про полонених та зниклих безвісти під Офісом Президента / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня у столиці відбулась всеукраїнська акція «Нагадай про кожного» на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.
Також 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб.
У межах цього обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Володимира Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».