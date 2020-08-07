Україна планує обмін полоненими за формулою "100 на 100" — Єрмак

Україна сподівається протягом наступних кількох тижнів провести із бойовиками на Донбасі новий обмін, в рамках якого будуть звільнені по 100 осіб з кожної сторони.

Як передає Укрінформ, про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю Reuters.

«Я сподіваюся, цей (обмін – ред.) буде скоро. Я думаю, що це може відбутися впродовж декількох тижнів», - заявив Єрмак.

Він додав, що Київ вже передав посередникам в ОБСЄ список з іменами приблизно 100 осіб, а бойовики також передали список із близько такою самою кількістю імен.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ веде переговори про наступний обмін утримуваними особами після подолання пандемії коронавірусу.

Під час попереднього етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, який відбувся 16 квітня, Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.