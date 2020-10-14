Реєстрація на пробне ЗНО пройде з 5 по 19 січня

Реєстрація на пробне ЗНО триватиме з 5 по 19 січня, учасники зможуть обрати один предмет і пройти тестування 10 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 05‒19 січня 2021 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник / кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мов) відбудуться 10 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Також кожен учасник пробного ЗНО, окрім участі в тестуванні з одного з навчальних предметів, зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Отже, у 2021 році можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс).

Читайте також: Мовний омбудсмен вимагає зберегти для всіх ЗНО з української мови та літератури

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

Участь у пробному тестуванні надасть змогу ознайомитися із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (з порядком доступу до пункту тестування і робочого місця, особливостями роботи із бланками відповідей тощо), структурою та змістом тестових зошитів.