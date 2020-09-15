В Україні запускають серію відеороз'яснень про новації в ЗНО

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) проведе у вересні відеотрансляції з роз'ясненнями новацій в зовнішньому незалежному тестуванні в 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті УЦОЯО.

"У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, проводитиметься з 1) української мови, 2) української мови і літератури. Таким чином, випускники, які завершують у 2021 році здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: або сертифікаційну роботу з української мови, або сертифікаційну роботу з української мови та літератури", - йдеться у повідомленні.

Щоб поінформувати майбутніх абітурієнтів та освітян стосовно новацій ЗНО 2021 УЦОЯО розпочне низку відеоматеріалів на YouTube каналі центру щодо особливостей ЗНО в наступному році.

Так, у понеділок, 14 вересня о 15.00 відбудеться відеотрансляція за участю заступника директора УЦОЯО Тетяни Вакуленко на YouTube каналі центру.

15, 16 та 17 вересня о 15 годині відбудуться прямі ефіри з фахівцем Українського центру Оксаною Данилейко, яка детально зупиниться на певних частинах тесту з української мови та української мови та літератури.

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української мови і літератури буде оприлюднено на сторінці рубрики “ЗНО-2021“.

Як повідомляв Укрінформ, у наступному році зовнішнє незалежне тестування має відбутися з 21 травня по 16 липня. Серед новацій ЗНО 2021 анонсовано запровадження дворівневих тестів з української мови та української мови та літератури, дворівневих тестів з математики. Також обов'язковим стає ЗНО з математики.