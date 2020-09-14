ЗНО-2021: абітурієнтам запропонують два формати тесту з української мови

У 2021 році Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонує абітурієнтам два формати тесту з української мови.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-трансляції на Ютуб-каналі УЦОЯО розповіла заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

“Для проведення ЗНО УЦОЯО розробить тест з української мови, а також ще одну сертифікаційну роботу з української мови та літератури”, - сказала Вакуленко.

Так, випускники закладів загальної середньої освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти, у 2021 році матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО: сертифікаційну роботу з української мови (містить лише завдання з української мови) чи сертифікаційну роботу з української мови та літератури, де є завдання як з української мови, так і з української літератури.

На тест тільки з української мови відводиться 150 хвилин, на тестування з української мови та літератури - 210 хвилин.

За словами Вакуленко, результати тесту тільки з української мови будуть зараховані як державна підсумкова атестація, також результати цього тесту можуть бути використані для вступу в ЗВО, але тільки на визначені спеціальності.

Ці спеціальності будуть прописані в Умовах прийому до закладів вищої освіти у 2021 році, проєкт цього документа буде оприлюднений найближчим часом.

Результати сертифікаційної роботи з української мови та літератури також будуть зараховані як ДПА з української мови, учасник цього ЗНО отримає два сертифікати ЗНО - з української мови та з української мови та літератури.

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Вакуленко додала, що програма ЗНО з української мови і літератури була розміщена на сайті УЦОЯО ще у 2018 році, ця програма була чинною у 2020 році і залишитися чинною у 2021 році.

Стосовно обов'язковості використання норм нового правопису з української мови Вакуленко зазначила, що учасник тестування може на свій розсуд використовувати як норми чинного правопису, так і норми попереднього правопису.

За її словами остаточний перехід до норм чинного правопису в завданнях сертифікаційних робіт тесту з української мови відбудеться поступово протягом наступних 5 років

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української мови і літератури розміщені на сторінці рубрики “ЗНО-2021“ на сайті УЦОЯО.

Як повідомляв Укрінформ, в 2021 році ЗНО планується провести з 21 травня по 16 липня. В 2021 році стане обов'язковим ЗНО з математики, результати якого будуть зараховуватися випускникам закладів загальної середньої освіти як державна підсумкова атестація.