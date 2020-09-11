В УЦОЯО заявляють про важливість проведення ДПА наступного року

Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО, яку скасували цьогоріч, наступного року необхідно провести, адже саме її результати дають змогу проаналізувати рівень навчальних досягнень здобувачів освіти.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловив очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Державна підсумкова атестація - це важливий елемент з точки зору держави, аби пересвідчитися, що кошти, які були витрачені на освіту, не “вилетіли в трубу”. Державі, я переконаний, конче потрібно мати такі релевантні, валідні й надійні дані. Якщо ми щороку будемо вигадувати для себе якісь непереборні обставини і казати, що ми не проводимо ДПА, то врешті-решт може статися так, що ті випускники, які мають здобувати загальну середню освіту, лише в нашій уяві її здобувають. Адже свідоцтво видається всім, але держава не матиме реальної картини наскільки конкретний випускник досяг рівня, визначеного в державному стандарті”, - сказав Бойко.

Він нагадав, що у 2020 році, через скасування обов’язкової ДПА в 11-х класах, здобувачі освіти, які складали ЗНО, самостійно визначали, чи будуть їх результати внесені у свідоцтва про загальну середню освіту як результати державної підсумкової атестації.

Загалом, за даними УЦОЯО, ЗНО з української мови та літератури складали 248 360 осіб, з історії України - 154 852, з математики - 120 132. Це як випускники 11-х класів, так і студенти, учні закладів професійно-технічної (професійної) освіти, студенти ЗВО. Відповідно певна частина з них могла зарахувати результати ЗНО як державну підсумкову атестацію.

Утім, як наголошують в УЦОЯО, ці дані не можуть бути використані для висновків про навчальні досягнення всієї сукупності здобувачів освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 році

Водночас Бойко зазначив, що явка на ЗНО серед випускників шкіл поточного року корелює з явкою, коли ДПА була обов’язковою. Так, на ЗНО з української мови та літератури з’явилися 89% учасників, з історії України - 84%, з математики - 95%.

“Тому говорити, про те що скасування обов’язкової ДПА стало таким дієвим важелем, аби убезпечити дітей - навряд чи можна. Але інші кроки, інші заходи і державних, і недержавних інституцій та установ дозволили створити в пунктах проведення ЗНО безпечні умови”, - сказав Бойко нагадавши, що засоби індивідуального захисту та дезінфекції були забезпечені в пунктах проведення ЗНО спільними зусиллями МОН, МОЗ, групи Нафтогаз, ЮНІСЕФ та посольства Швейцарії в Україні.

Він висловив припущення, що протиепідемічні заходи можуть тривати і наступного року. Відповідно проведення таких заходів як ЗНО/ДПА потребуватиме також забезпечення належних умов.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669). Закон встановлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Основна сесія ЗНО проходила в Україні з 25 червня до 17 липня.