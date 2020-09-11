В УЦОЯО заявляють про важливість проведення ДПА наступного року
Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловив очільник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
“Державна підсумкова атестація - це важливий елемент з точки зору держави, аби пересвідчитися, що кошти, які були витрачені на освіту, не “вилетіли в трубу”. Державі, я переконаний, конче потрібно мати такі релевантні, валідні й надійні дані. Якщо ми щороку будемо вигадувати для себе якісь непереборні обставини і казати, що ми не проводимо ДПА, то врешті-решт може статися так, що ті випускники, які мають здобувати загальну середню освіту, лише в нашій уяві її здобувають. Адже свідоцтво видається всім, але держава не матиме реальної картини наскільки конкретний випускник досяг рівня, визначеного в державному стандарті”, - сказав Бойко.
Він нагадав, що у 2020 році, через скасування обов’язкової ДПА в 11-х класах, здобувачі освіти, які складали ЗНО, самостійно визначали, чи будуть їх результати внесені у свідоцтва про загальну середню освіту як результати державної підсумкової атестації.
Загалом, за даними УЦОЯО, ЗНО з української мови та літератури складали 248 360 осіб, з історії України - 154 852, з математики - 120 132. Це як випускники 11-х класів, так і студенти, учні закладів професійно-технічної (професійної) освіти, студенти ЗВО. Відповідно певна частина з них могла зарахувати результати ЗНО як державну підсумкову атестацію.
Утім, як наголошують в УЦОЯО, ці дані не можуть бути використані для висновків про навчальні досягнення всієї сукупності здобувачів освіти, які завершували здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 році
Водночас Бойко зазначив, що явка на ЗНО серед випускників шкіл поточного року корелює з явкою, коли ДПА була обов’язковою. Так, на ЗНО з української мови та літератури з’явилися 89% учасників, з історії України - 84%, з математики - 95%.
“Тому говорити, про те що скасування обов’язкової ДПА стало таким дієвим важелем, аби убезпечити дітей - навряд чи можна. Але інші кроки, інші заходи і державних, і недержавних інституцій та установ дозволили створити в пунктах проведення ЗНО безпечні умови”, - сказав Бойко нагадавши, що засоби індивідуального захисту та дезінфекції були забезпечені в пунктах проведення ЗНО спільними зусиллями МОН, МОЗ, групи Нафтогаз, ЮНІСЕФ та посольства Швейцарії в Україні.
Він висловив припущення, що протиепідемічні заходи можуть тривати і наступного року. Відповідно проведення таких заходів як ЗНО/ДПА потребуватиме також забезпечення належних умов.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669). Закон встановлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
Основна сесія ЗНО проходила в Україні з 25 червня до 17 липня.