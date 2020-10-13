Україна та Британія працюють над пом’якшенням візового режиму — посол

Об’єднане Королівство та Україна спільно шукають взаємні шляхи полегшення візового режиму.

Про це під час участі в заході Британсько-української спільноти розповів посол України в Об’єднаному Королівстві Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед”, - сказав Пристайко.

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За його словами, до України із Великобританії незабаром має прибути спеціальна комісія, яка вивчить роботу систему видачі біометричних паспортів та оцінить якість співпраці між державними відомствами.

“Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців”, - зазначив посол.

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Він додав, що наразі Україна просить Великобританію запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи, полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістами, підприємцями, студентами тощо. “Ми знайдемо певні напрямки, у яких буде легше досягти прогресу та доповісти народу”, - зауважив дипломат.

Пристайко також закликав Великобританію ретельно дотримуватися чинних правил видачі віз українцям.

“Чого я хочу від Об’єднаного Королівства, так це дотримання правил, обмеження періоду очікування (на отримання візи - ред.), і того, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни”, - підсумував він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 20 липня призначив колишнього віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії.