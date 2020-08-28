Пристайко анонсував контракт з Британією на летальну зброю

Україна розраховує найближчим часом отримати військову допомогу від Британії, зокрема контракт на летальну зброю.

Про це призначений на посаду посла України в Британії Вадим Пристайко сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Британський трек – унікальний. Він зараз стає дедалі важливішим, і не тільки для України. Це також наш дуже важливий безпековий партнер, від якого, я сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", - зазначив Пристайко.

За його словами, йдеться, зокрема, про "значний контракт на летальну зброю – не тільки придбання, а й виробництво в Україні, локалізацію".

Дипломат наголосив, що питання локалізації – це позиція українського уряду, і вона, за його словами, справедлива.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 20 липня призначив колишнього віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії.