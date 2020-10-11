В Україні 8 мільйонів людей живуть з психічними розладами – ВООЗ

За даними Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні, вісім мільйонів її громадян живуть з психічними розладами.

Як передає Укрінформ, таку інформацію надає пресслужба ВООЗ у Фейсбук.

«Близько 1 мільярда людей у світі живуть з психічними розладами, з них в Україні - 8 мільйонів», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні винайшли новий метод діагностики посттравматичного синдрому

При цьому в організації зазначили, що порівняно небагато людей у світі мають доступ до якісних послуг.

«Cтигматизація, дискримінація та порушення прав людини все ще широко поширені. Настав час виправляти історичну занедбаність сфери психічного здоров'я», - зазначили у ВООЗ.

Десятого жовтня у світі відзначали Всесвітній день психічного здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році по психіатричну допомогу звернулося близько 302 тисяч громадян.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, починаючи з 1 квітня саме психіатричні лікарні отримали найбільший дефіцит фінансування і опинилися на межі закриття. Особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні захворювання. Їх близько 22 тисяч.