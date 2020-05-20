Психіатричні лікарні були недофінансовані на майже 900 мільйонів – Степанов

Психіатричні лікарні опинилися на межі закриття через недолінансування у 898 млн гривень.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ті тарифи, які розраховані, вони не є реальними. Вони не відповідають тому процесу лікування, який відбувається у всіх монопрофільних психіатричних лікарнях, які є в нашій країні. Якщо говорити мовою цифр, то загальне недофінансування складає 898 мільйонів по всіх психіаричних лікарнях. Це та цифра, яка поставила на межу закриття багато психлікарень", - сказав Степанов.

Він зазначив, що при реформуванні медицини враховувалося все, що завгодно, окрім реальної ситуації в медицині. За словами міністра, МОЗ буде робити суттєве редагування цієї медреформи.

Степанов додав, що психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом, саме такий механізм, який дозволив би дійсно реформувати психіатричну службу, реформувати її з чіткими кроками, з чіткими критеріями.

Як повідомлялося, 1 квітня в Україні стартувала Програма медичних гарантій - перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи, прирівняні до громадянства.

Напередодні низка ЗМІ повідомили, що лікарі КНП «КЛ «Психіатрія» вийшли на протест у зв’язку з впровадженням другого етапу медичної реформи, в межах якої, за словами медиків, передбачається скороченням фінансування лікарні, що призведе до звільнення працівників.