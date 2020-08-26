До психіатрів звернулися понад 300 тисяч українців за 2019 рік – Степанов

У 2019 році по психіатричну допомогу звернулося близько 302 тисяч громадян.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 26 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас у 2019 році за психіатричною допомогою загалом звернулось близько 302 тисяч громадян. Це більше, ніж було у 2018 році. Це той вид медичної допомоги, який дуже важливий, і на який ми не можемо не звертати уваги", - сказав Степанов.

Він зазначив, що починаючи з 1 квітня саме психіатричні лікарні отримали найбільший дефіцит фінансування і опинилися на межі закриття. За його словами, особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні захворювання. Їх близько 22 тисяч.

Степанов додав, що сьогодні буде проведена нарада з керівниками психіатричних лікарень, з усіма провідними фахівцями психіатричної галузі.

"У нас є відповідна концепція щодо розвитку психіатричної допомоги на території нашої країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які внести зміни, як саме рухати цю галузь медицини", - сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Глава МОЗ Максим Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупником медичних послуг залишається НСЗУ.

Також Степанов наголошував, що усі психіатричні лікарні з липня і до кінця року будуть дофінансовані до рівня минулого року.