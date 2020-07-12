Психлікарні в Україні дофінансують на рівні минулого року - Степанов
Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми прийняли вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, у тому числі, спілкуємося з Міністерством соціальної політики, тому що психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами, яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу", - сказав Степанов.
Він додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.
"Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень у порівнянні з минулим роком. По деяких лікарнях це доходить до 50-70% в порівнянні з 2019 роком. До чого це все могло призвести? Я вважаю, що якщо б ми не виправили ситуацію, не прийнявши такі антикризові дії, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.
Очільник МОЗ додав, що в українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч людей, які хворі на хронічні психічні захворювання. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду, перебуваючи в цих лікарнях.
"Звичайно, психіатрична служба потребує реформування, і суттєвого реформування. І про це вам скаже, мабуть кожен медичний працівник, який працює в цих лікарнях. Це в нас залишилися такі уламки радянської системи, на які наклалася наша реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.
Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.
Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.
Глава МОЗ Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.