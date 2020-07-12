Психлікарні в Україні дофінансують на рівні минулого року - Степанов

Усі психіатричні лікарні з липня і до кінця року будуть дофінансовані до рівня минулого року.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прийняли вже такі антикризові кроки… до рівня минулого року, починаючи з липня і до кінця року, будуть дофінансовані всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, у тому числі, спілкуємося з Міністерством соціальної політики, тому що психіатрична служба стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами, яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу", - сказав Степанов.

Він додав, що на реформування психіатричної служби потрібен час, а також зауважив, що "зіштовхнувся з наслідками діяльності" минулого керівництва МОЗ щодо психіатричних закладів.

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"Що ми отримали з 1 квітня? Ми отримали суттєве недофінансування цих лікарень у порівнянні з минулим роком. По деяких лікарнях це доходить до 50-70% в порівнянні з 2019 роком. До чого це все могло призвести? Я вважаю, що якщо б ми не виправили ситуацію, не прийнявши такі антикризові дії, це могло б поставити на межу закриття ці лікарні", - зазначив Степанов.

Очільник МОЗ додав, що в українських психіатричних лікарнях перебуває близько 22 тисяч людей, які хворі на хронічні психічні захворювання. Нерідко це люди, які втратили свої соціальні зв'язки і потребують догляду, перебуваючи в цих лікарнях.

"Звичайно, психіатрична служба потребує реформування, і суттєвого реформування. І про це вам скаже, мабуть кожен медичний працівник, який працює в цих лікарнях. Це в нас залишилися такі уламки радянської системи, на які наклалася наша реальність. Звичайно, під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме, щоб була реформована психіатрична служба", - зауважив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

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Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

Глава МОЗ Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.