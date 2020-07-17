Деякі психлікарні профінансовані з дефіцитом у 70-75% – Степанов

В Україні є психіатричні лікарні, в яких дефіцит фінансування сягає 70-75% у порівняні з минулорічними показниками.

Про це на брифінгу в Житомирі розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про протитуберкульозну і психіатричну службу, то вона дістала найпотужніший удару від цього експерименту, який запровадили (медреформу – ред.). У нас в Україні є психіатричні лікарні, у яких рівень дефіциту фінансування складає до 70-75% у порівнянні з минулим роком. Теж саме відбувається з туберкульозною службою. Я не знаю, що вирішували люди, які запроваджували такий механізм", - зазначив міністр.

Він наголосив, що до кінця цього року такі заклади з дефіцитом дофінансують з державного бюджету, а з 2021 року протитуберкульозна і психіатрична служби будуть фінансування за окремою програмою з чітким алгоритмом їх реформування.

"У нас сьогодні близько 22 тисяч людей, хворих на хронічні психічні захворювання, перебувають у психіатричних лікарнях. Дуже часто це люди, які втратили будь-які соціальні зв’язки. Ми не можемо собі дозволити викинути цих людей на вулицю, тому що держава недофінасувала (лікарні - ред.). У нас 332 лікарні, які отримали фінансування з критичним дефіцитом у порівняння із минулим роком", - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

Глава МОЗ Степанов згодом заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.