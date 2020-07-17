Степанов вважає, що мінімальна зарплата лікаря має бути 20-25 тисяч

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв відстоювати постійно підвищення зарплат медичним працівникам.

Про це він сказав під час брифінгу 17 липня , повідомляє кореспондент Укрінформу

“Я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря після інтернатури має бути в межах 20-25 тис. грн. І це ми вважаємо справедливим початком кар’єри лікаря. Що стосується підвищення (зарплат медпрацівникам — ред.) з 1 вересня, то воно розраховано на те, якщо говорити в абсолютних цифрах, що лікарю буде підвищена заробітна плата на 3,5 тис. грн, середньому медичному персоналу десь 2,5 тис. грн і відповідно молодшому медичному персоналу — до 1250 грн. Але одночасно, за один день зробити підвищення заробітної плати до 20-15 тис. і решту розрахунків, це достатньо важко. ... Ми рухаємося в такому напрямку, я буду відстоювати постійно підвищення заробітної плати”, - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з ток-шоу заявив, що зарплата лікаря має стартувати з суми 20-25 тисяч грн.

В середу, 15 липня, Кабінет міністрів погодив виділення коштів на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня. Планується підвищення для лікарів на 3,5 тис. грн, для середнього медперсоналу на 2,5 тис. грн, для молодшого медперсоналу — на 1250 грн.