Зарплати медиків зростуть із 1 вересня - гроші виділять із “коронавірусного” фонду

Кабінет міністрів погодив виділення коштів на підвищення рівня оплати праці медпрацівників.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“19 червня було прийнято системне рішення щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам. Ми зробили розрахунки на основі даних Центру медичної статистики, отримали відповідну суму близько 7,4 млрд грн для забезпечення підняття заробітної плати, починаючи з 1 вересня 2020 року. Розробили відповідний проєкт акту, цей проєкт акту дозволить виділити МОЗ (кошти - ред.) на безповоротній основі з фонду боротьби з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2 для забезпечення виплат, доплат медичним працівникам з метою підвищення рівня оплати праці цих працівників”, - сказав Степанов.

Читайте також: Степанов назвав гідну зарплату для медиків в Україні

Проєкт акту погоджено з доопрацюванням в одноденний термін. За словами Степанова, з боку Міністерства фінансів були зауваження стосовно суми коштів.

“Рішення, яке було прийнято свого часу, стосується підвищення заробітної плати у лікарів на 70% від тарифної сітки, якщо говорити в абсолютних цифрах, це близько 3,5 тис. грн, середнього медперсоналу - на 50% від мінімальної заробітної плати — це близько 2,5 тис. грн; і молодшого середнього персоналу, тобто наших санітарок, санітарів - на 25% від мінімальної заробітної плати, це близько 1250 грн”, - розповів Степанов на брифінгу за підсумками засідання Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, уряд 19 червня схвалив збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.

За даними глави МОЗ, передбачено підвищення на 3500 гривень.