Степанов назвав гідну зарплату для медиків в Україні

Нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а заробітна плата лікаря в Україні повинна стартувати від 20 000-25 000 гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі політичного ток-шоу "Голос народу", передає пресслужба МОЗ.

"Я вважаю, що мінімальна зарплата лікаря повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень, якщо ми хочемо мати професійних лікарів з гідними умовами праці, від яких ми будемо вимагати якісно нас лікувати", - сказав він.

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Міністр зазначив, що з 1 вересня 2020 року передбачено збільшення зарплати медиків на 3500 гривень. За його словами, цього недостатньо — тому наступного року підвищення зарплати медпрацівникам будуть закладені в тарифи на лікування.

"Я завжди вважав, що лікар, або медична сестра, або водій "швидкої" не можуть отримувати зарплату таку, яку вони отримують сьогодні. Це неприпустимо. Але ми зробили перший крок", - резюмував Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.