Зеленський доручив Степанову навести лад з медичним забезпеченням ветеранів

Президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для ветеранів АТО/ООС.

Про це він заявив під час традиційної селекторної наради, повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба навести лад з військовими госпіталями та програмами медичної допомоги для наших ветеранів. Я їжджу по областях і зустрічаюся з нашими героями. Вони скаржаться на високу вартість лікування, невиконання пільгових програм або навіть відсутність реабілітації. Розберіться з функціонування програм, що вже існують. За потреби – створіть нову допомогу. Результати не забаряться, я впевнений", – зазначив Президент.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Волинь 9 липня поспілкувався з ветеранами бойових дій. Серед питань, що обговорювалися, - доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення.

Фото: Офіс Президента