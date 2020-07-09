Зеленський на Волині зустрівся з ветеранами АТО/ООС

Президент Володимир Зеленський у Луцьку поспілкувався з ветеранами бойових дій Волинської області, які захищали територіальну цілісність і незалежність України на Донбасі в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Ветерани порушили низку актуальних для них питань, насамперед про доступ до медичної допомоги та покращення соціального забезпечення”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що крім трьох чинних програм лікування, обговорили можливості для створення нової програми, яка покривала б дорогу медичну допомогу для ветеранів з інвалідністю.

«Для держави - це незначна сума порівняно з тим, що ви віддали й віддаєте Україні. Тому я тут з вами погоджуюся повністю», – сказав Президент.

Водночас, в ОП поінформували, що до глави держави звернулася мати одного із загиблих воїнів з проханням про скасування розважальних заходів та роботи розважальних закладів у День пам'яті захисників України 29 серпня.

Зеленський запевнив, що це питання вже опрацьовано і День пам'яті захисників буде справжнім днем вшанування і скорботи за тими, хто віддав за Україну найцінніше – своє життя.

Глава держави також нагадав, що нещодавно в ОП було створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих, яка опікується допомогою захисникам України. Зеленський розраховує, що ця рада візьме на себе основні питання комунікації та допомагатиме з вирішенням актуальних проблем.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.

Фото: ОП