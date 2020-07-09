На Волині цьогоріч здадуть сім нових шкіл і три дитсадки – Зеленський
Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час відвідання нового дитячого садка у селі Крупа Підгайцівської ОТГ на Волині, повідомляє пресслужба глави держави.
«Сім нових шкіл (у Волинській області – ред.) буде здано цього року. І три садочки. В сумі – 10. За планом у нас було п'ять шкіл і п'ять садочків. Треба збільшити наступного року в цій програмі кількість садочків, саме їх не вистачає», – зауважив Зеленський.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко розповів главі держави про інші соціальні об’єкти, які відновлюються в області в межах програми «Велике будівництво».
«У нас сім шкіл, три садочки і два спортивні майданчики. Враховуючи наш новий стадіон, буде три стадіони. Це буде великий стадіон – за програмою «Україна – чемпіон», присвячений нашому видатному тренеру, який тренує луцьку команду», – зазначив очільник ОДА.
Погуляйко зауважив, що у селі Крупа необхідність спорудження нового дитсадка на 105 місць зумовлена тим, що понад 250 дітей дошкільного віку з дев’яти населених пунктів ОТГ не мають доступу до дошкільної освіти. Крім того, садочок створює 32 нові робочі місця.
Заклад планують відкрити в серпні.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 липня перебуває з робочою поїздкою у Волинській області.
Фото: www.president.gov.ua