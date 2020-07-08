Три соціально-культурні об’єкти зводять у Володимирецькому районі Рівненської області за національною програмою «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Три об’єкти зводять у Володимирецькому районі в рамках «Великого будівництва». Так, в одному з найвіддаленішому від районного центру селі Озерцях з «нуля» будують навчальний заклад. Стара школа була побудована ще у 1939 році. Вона пережила війну і донедавна працювала. Втім, приміщення стало аварійним, дітям було небезпечно тут перебувати. Тому будівництво нового закладу було вкрай необхідним», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині будують школу, дорогу та амбулаторію / Фото: rv.gov.ua

Зазначається, що нова школа має три поверхи, її накрили покрівлею, провели комунікації, встановили енергозберігаючі вікна та двері, пофарбували фасад. Будівельники подбали про автоматизовану котельню, завершили вже і внутрішні роботи.

У будівлі облаштували 10 класних кімнат, їдальню, медичний блок та бібліотеку з читальною залою.

Також у районі завершується і будівництво дороги Красносілля – Сопачів. Ця ділянка була єдиною ґрунтовою дорогою з-поміж обласних доріг загального користування. Під час негоди рух нею був практично неможливий. Готовність об’єкту – 85%.

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У рамках проєкту триває реконструкція і Володимирецької амбулаторії. Заклад, що надаватиме первинну медичну допомогу, знаходиться неподалік районної лікарні.

Як повідомлялося, загалом на Рівненщині у рамках президентського проєкту «Велике будівництво» заплановано спорудження або реконструкція 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км місцевих і 97 км державних доріг.