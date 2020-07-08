На Житомирщині будують новий стадіон

У місті Чуднів на Житомирщині до 15 жовтня планують побудувати стадіон, на який у межах програми «Велике будівництво» передбачені 5,9 мільйона гривень.

Про це під час огляду об’єкта розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стадіон Чуднівського ліцею – це об’єкт «Великого будівництва». Його вартість 5,9 млн грн. Роботи тут розпочалися в активній фазі. Представник підрядника запевнив, що щоденно на стадіоні працюватимуть як мінімум 8 людей», - зазначив Бунечко.

За його словами, роботи наразі - на початковому етапі. Термін здачі стадіону – 15 жовтня, але підрядник запевнив, що впорається за 2 місяці.

На стадіоні поруч із ліцеєм облаштують бігові доріжки, футбольне поле та мультифункціональний спортивний майданчик.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.