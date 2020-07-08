Готовність об‘єктів "Великого будівництва" на Київщині - 55%, що є одним з найвищих показників в Україні.

Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба КОДА.

"Наразі ступінь будівельної готовності об’єктів "Великого будівництва" складає 55%. Загальноосвітні навчальні заклади готові на 55%, дошкільні навчальні заклади – на 66%, стадіони – на 45%. До кінця року всі об‘єкти плануємо завершити. Це один з найвищих показників в Україні", – зазначив очільник області.

Також він повідомив, що в рамках "Великого будівництва" планується реалізація 13 проєктів з модернізації та облаштування приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я.

"Крім того, ми запланували фінансування 29 об’єктів дорожнього господарства, з яких 6 перехідних та 23 нових. Безпека дорожнього руху – один з наших пріоритетів, над яким активно працюємо, тим більше, що саме зараз сезон для проведення дорожніх робіт", – сказав Володін.

Як повідомлялося, в Україні в березні 2020 року стартувала масштабна програма "Велике будівництво", ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, суть якої полягає в інфраструктурній розбудові країни. У рамках програми по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкція 600 об’єктів. Серед них, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 212 приймальних відділень та 7 інших інфраструктурних об’єктів соціального, медичного та культурного спрямування.