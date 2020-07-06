Цього року всі об’єкти «Великого будівництва» в Полтавській області буде завершено.

Про це сказав голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, повідомляє сайт ОДА.

«Цього року всі об’єкти «Великого будівництва» в області мають бути завершені. Не зважаючи на корективи, які вніс COVID-19, зменшення надходжень в обласний бюджет, область нарощує темпи. В регіоні дуже багато об’єктів, які плануємо завершити й здати цього року», – сказав Синєгубов.

За інформацією ОДА, 2020 – це рік будівництва і медицини. ЦНАП, кардіоцентр, підземний паркінг для автомобілів швидкої допомоги у Полтаві, приймальне відділення обласної лікарні – ці будівлі здадуть в експлуатацію цього року.

Очільник області зазначив, що на завершальному етапі будівництво нового кардіоцентру – він готовий на 98%.

На Полтавщині цьогоріч завершать усі об’єкти «Великого будівництва»

Нині робітники ведуть остаточні роботи на верхніх поверхах. Найближчими днями демонтують будівельний кран. До кінця літа будівлю здадуть в експлуатацію.

«Заклад розрахований на 136 ліжок. Шість поверхів. 1 поверх – поліклініка, приймальне відділення, кабінети профільних лікарів, кабінет КТ. 2 поверх – діагностичне відділення (кабінети УЗД, ЕКГ, велоергометрії, стрес-ехокардії тощо). 3, 4 і 5 поверхи – по 20 палат на двох хворих, 6-ий – операційні, лабораторія, блок реанімації та інтенсивної терапії», – додав Синєгубов.

Як повідомила заступник директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури ОДА Ірина Особік, загальна кошторисна вартість проєкту – 408 млн 423 тис. грн. Із них 208 млн 396 тис. грн – кошти ДФРР, 200 млн грн – обласного бюджету. Освоєно більше 350 млн грн. Здати цей об’єкт в експлуатацію планують у серпні цього року.

Щодо будівництва підземного паркінгу для карет швидкої допомоги, там уже залили верхню плиту-покриття і незабаром розпочнуть внутрішні роботи. Підземний паркінг зможе вмістити 50 автівок.

На приймально-діагностичному відділенні обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського повністю завершать роботи до середини місяця.

Як зазначив Синєгубов, на 70% об’єктів «Великого будівництва» встановлені відеокамери, і за роботами можна буде спостерігати онлайн. Це буде загальнонаціональний проєкт.

Загалом в області визначено 10 об’єктів масштабного будівництва. Також цього року мають реконструювати 8 приймальних відділень під відділення невідкладних станів та 29 амбулаторій; збудувати 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, ЦНАП у Полтаві, 22 об’єкти доріг.