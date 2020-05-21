Полтавщина отримала 49 нових "швидких", куплених за кошти Світового банку

Найближчим часом на дороги Полтавської області виїдуть 49 сучасних автомобілів екстреної швидкої допомоги, закуплених за кошти Світового банку.

Про це повідомляє Полтавська ОДА.

«Сьогодні відбулася передача 49 автомобілів екстреної швидкої допомоги, що куплені для Полтавщини за кошти Світового банку. Вони обладнані GPRS-системою, киснем, дефібрилятором, моніторами пацієнта та іншою медичною апаратурою», - йдеться в повідомленні.

49 нових «швидких» згодом виїдуть на маршрути Полтавської області / Фото: adm-pl.gov.ua

Голова ОДА Олег Синєгубов підкреслив, що починаючи з минулого року до області надійшли 165 нових автомобілів екстреної швидкої допомоги.

«За останню партію Світовий банк розрахувався лише кілька тижнів тому. Потім була реєстрація в сервісному центрі МВС, сьогодні вже отримали номери. Тому ми мали десь зберігати ці «швидкі». 24 стояли на автобазі ДОЗ, решта – безкоштовно зберігалися на футбольному стадіоні, бо просто не було іншого підхожого закритого приміщення», – розповів Синєгубов.

Очільник області пообіцяв, що після акту прийому-передачі вже 22 травня «швидкі» роз’їдуться по маршрутах.

«Сьогодні автопарк «швидких» Полтавської області повністю оновлений. Адже найновіші машини в службі екстреної допомоги були 2013 року випуску. І якщо деякі карети підлягали ремонту й були на ходу, то їхнє оснащення було дуже застарілим й потребувало сучасного обладнання», – повідомив начальник відділу мобілізаційної роботи та медицини катастроф Департаменту охорони здоров’я ОДА Володимир Мохначов.

Оновлення автопарку «швидких» Полтавщини відбулося за кількома програмами: їх було закуплено завдяки Світовому банку, а також за державні та обласні кошти (35 мільйонів гривень).