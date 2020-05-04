Глава ОП анонсує створення громадської ради за участі ветеранів війни і активістів

Найближчим часом Офіс Президента презентує громадську раду, до якої входитимуть ветерани війни і авторитетні особистості.

Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Найближчим часом за сприяння Офісу Президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися з героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є совістю нашої нації", - сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, на обговорення новоствореної громадської ради виноситимуть наболілі у суспільстві питання.

"І всі справи, як стосовно пані Чорновол (колишня народний депутат Тетяна Чорновол - ред.), будуть виноситися на громадське обговорення цієї ради. Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність, має право сьогодні ставити питання, але не заважаючи правосуддю, громадському діалогу і без використання політичної заангажованості", - зазначив він.

Глава ОП уточнив, що громадська рада працюватиме за багатьма напрямками, у тому числі "з матерями наших героїв, які загинули на Донбасі, з реабілітації наших воїнів, контролювати обміни"...

Єрмак припустив, що презентувати цю громадську раду можуть до кінця цього тижня.

Як повідомлялося, народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол 10 квітня повідомила в соцмережі, що в її будинку проводиться обшук. Вона також опублікувала скріншот постанови про обшук, де йдеться про події лютого 2014 року.

Згодом ДБР поінформувало, що Чорновол повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів у 2014 році.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков назвав справу Тетяни Чорновол жагою помсти.

14 квітня у Печерському райсуді столиці розпочалося судове засідання для обрання Чорновол запобіжного заходу. Прокуратура просила застосувати щодо неї цілодобовий домашній арешт. Водночас, про готовність узяти Чорновол на поруки заявляли члени фракцій "Європейської солідарності" та "Батьківщини". Суд обрав колишньому народному депутату Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.