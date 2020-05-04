Єрмак сподівається, що на окупованій території вдасться провести місцеві вибори

Єрмак сподівається, що на окупованій території вдасться провести місцеві вибори

Укрінформ
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що на непідконтрольній території вдасться провести місцеві вибори.

Про це він повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Поки сьогодні дата проведення місцевих виборів залишається незмінною. Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях і загалом по всій території нашої країни. І ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", - сказав він.

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Єрмак додав, що виконання Копенгагенської конвенції дає можливість виконати всі умови щодо безпеки. "Це стосується і виведення іноземних формувань, і передачі кордону під контроль, і все інше", - резюмував він.

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