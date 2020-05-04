Єрмак – про переговори з Донбасом: Сприймемо тих, хто не воював проти України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна не вестиме переговорів з представниками ЛНР/ДНР, а може погоджувати законодавчі акти виключно з громадянами України, які не брали участі у війні на Донбасі проти України, не чинили злочинів і не ухвалювали злочиних рішень.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council та опублікованої у Facebook.

"Україна ніколи не вестиме ніяких переговорів із так званими ЛНР/ДНР...Відповідно до Мінських домовленостей Україна має погодити три законодавчі акти з "представниками територій", - сказав Єрмак.

Він деталізував, кого Україна сприймає як представників територій.

"Україна сприймає як представників територій - представників громадянського суспільства, громадян України, які мають єдине українське громадянство, підкреслюю, оскільки багато осіб, котрі проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти, які не брали жодної участі у війні проти України, вимушено залишилися на окупованій території, не є злочинцями, не вбивали українських воїнів, не приймали жодних злочинних рішень", - сказав Єрмак.

Керівнк ОП наголосив, що в Мінському процесі є три повноправних учасники: Україна, Росія та ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.